Трамп назвал Ким Чен Ына "больным щенком"

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "больным щенком" во время выступления по налоговой реформе в штате Миссури.

Назвав план налоговой реформы "ракетным топливом" для американской экономики, Трамп сменил тему и вдруг заявил: "Маленький человек-ракета", как он ранее называл северокорейского руководителя.

"Больной щенок", — добавил после этого Трамп.

В среду вечером (после полуночи в четверг по времени Москвы) по инициативе США, Японии и Южной Кореи началось экстренное заседание Совета безопасности ООН, которое посвящено состоявшемуся в среду запуску баллистической ракеты Пхеньяном.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров.

КНДР после запуска объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты и подчеркнула, что отныне располагает средством, способным доставить ядерный заряд в любую точку США.