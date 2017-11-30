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"Маразм крепчал": Киев ищет "способ" остановить строительство моста в Крым

01:1730.11.2017
(обновлено: 01:18 30.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фотоСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Совфеде ответили на заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, предложившего "способ остановить" строительство моста через Керченский мост с помощью дополнительных санкций в отношении России и давления со стороны "международных партнеров Украины" на Москву.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", —отметил министр Омелян.

По его мнению, мост через Керченский пролив оказывает негативное влияние на украинскую экономику, так как в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Беспочвенное заявление

В Совфеде отреагировали на слова министра инфраструктуры о том, что строительства моста "негативно сказывается на экономике Украины". В частности, сенатор от Крыма Сергей Цыков назвал заявление Омеляна беспочвенными.

"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаём условия", — пояснил сенатор.
Цеков также прокомментировал призыв Омеляна наложить новые санкции в отношении России с точки зрения международного права.

Отдыхающие в старом городе Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Сенатор заявил, что за годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России. Международные иски же реализуются только по отношению к международным водам.

"Смехотверная попытка"

Заявления Омеляна прокомментировали и в Крыму. В частности, глава общественной палаты республики Григорий Иоффе подчеркнул, что попытки Украины остановить строительство моста через Керченский пролив смехотворны и соизмеримы с желанием остановить солнце.

"Короткая характеристика подобного призыва: "Маразм крепчал". С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией", — сказал с иронией Иоффе.

Он также призвал высокопоставленных чиновников Украины осознать процессы, которые происходят в мире.

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Киев потребовал отменить призыв жителей Крыма на службу в российскую армию
"Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует", — резюмировал глава ОП.

Не без США

Американский посол на Украине Мари Йованович также прокомментировала строительство моста через Керченский пролив. По ее мнению, мост действительно "мешает Украине".

"Продолжение строительства моста через Керченский пролив значительно ограничит доставку грузов до украинских портов в Азовском море", — отметила американский дипломат.

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Политолог: с мостом в Крым Украина переборщила
Она также назвала этот регион важным для транспортировки украинского угля, зерна и металла "на пути к внутренним и международным рынкам".

Посол США в Киеве также подчеркнула, что Украина должна иметь свободный доступ к своим портам.

"Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам", — констатировала американский дипломат.

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© Информационный центр "Крымский мост"
Как выглядит Крымский мост с высоты птичьего полета

Экспертное мнение

Ребенок прыгает с парапета набережной в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Заявление украинского министра Омеляна, предложившего "способ остановить" строительство моста в Крым, прокомментировал научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин.

По его мнению, украинские власти выступают с обвинениями в адрес России для сокрытия собственных экономических проблем.

"Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские корабли, кстати, уже проходили под мостом. И никакого негативного влияния собственно на их экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила", — пояснил эксперт.

Строительство моста

Строители приступили к возведению моста через Керченский пролив в 2015-м, год спустя после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав Российский Федерации. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украина и многие западные страны не признают присоединение Крыма, однако российские власти многократно заявляли, что полуостров вошел в состав России в полном соответствии с международным правом. В частности, президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Майдан Незалежности в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
В крымском парламенте предрекли бойкот Украины иностранцами
Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Ожидается, что автомобили начнут движение по мосту в конце 2018 года.
Неделей ранее строители закончили монтаж пролетов автодорожной части моста на одном из четырех морских участков, соединив косу в Керченском проливе и остров Тузла.

Мост еще не получил название. Решение примут россияне, проголосовавшие на сайте.

На выбор предложены пять самых популярных названий, которые Минтранс определил после изучения общественного мнения на полуострове и Кубани: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы и мост Воссоединения.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Мостоломатель
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мостоломатель

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