Макрон рассказал о возможной политике ЕС в Ливии

ПАРИЖ, 30 ноя — РИА Новости. Евросоюз может поддержать проведение "военных и полицейских действий", а также введение индивидуальных санкций для борьбы с торговлей людьми в Ливии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы обсуждаем инициативу, связанную с проведением конкретных военных и полицейских действий на месте, чтобы разрушить сети работорговцев", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 24 "на полях" проходящего в Абиджане саммите европейских и африканских стран.

Он отметил, что речь не идет о начале войны, поскольку в Ливии есть государственная власть. "Но мы должны провести усиленную полицейскую операцию", — подчеркнул президент Франции.

Макрон также призвал установить причастных к торговле людьми, применить к ним индивидуальные санкции, в том числе через ООН, а впоследствии привлечь к суду.