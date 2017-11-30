Трамп рассказал о целях налоговой реформы в США

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Налоговая реформа США, проект которой поступил на рассмотрение сената, будет направлена на борьбу с офшорами, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам президента, его администрация "отвергает офшорную модель".

"Наш налоговый план направлен против офшоров", — сказал Трамп, добавив, что эта реформа направлена на помощь рабочим. Критики реформы заявляют, что она направлена на поддержку богатых слоев населения и крупных корпораций.

Ранее профильный, бюджетный комитет сената одобрил проект налоговой реформы, которую предложили республиканцы. Теперь она поступила на рассмотрение полного состава сената.

Трамп пообещал в результате осуществить "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны". По его словам, после принятия реформы "произойдут многие хорошие вещи, в том числе возвращение в страну из офшоров 4 триллионов долларов, а также создание новых рабочих мест".

Ключевое из положений реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.