В США рассказали о выручке от проданного за рубеж в 2017 году оружия

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) заявило, что с октября 2016 года по октябрь 2017 года США продали другим странам оружия на 41,93 миллиарда долларов.

"Неудивительно, что наблюдается позитивный тренд, связанный с продажами, так как США выбирают для сотрудничества в сфере безопасности по всему миру", — заявил директор агентства Чарльз Хупер.

В сентябре стало известно, что сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год (начинается 1 октября 2017 года) в 692 миллиарда долларов. Бюджет на 2017 фингод составлял 619 миллиардов долларов.

В принятом проекте бюджета, как и в предложениях Белого дома и в принятом палатой представителей документе, предусматривается серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиардов долларов, даже больше, чем прсоил Белый дом. На эти средства, в частности, планируется увеличить до 28 число ракет-перехватчиков в США.

Для военной помощи Украине предусмотрены 150 миллионов долларов (в 2017 году было 350 миллионов). При этом будут сразу доступны лишь 75 миллионов, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената.