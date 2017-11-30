Франция предлагает Совбезу ООН занять максимально жесткую позицию по КНДР

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен занять максимально жесткую позицию в отношении Северной Кореи, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр в среду.
"Только максимальное давление на Северную Корею, на северокорейский режим может проложить путь мирному решению. Сегодня максимальная твердость — это наше лучшее противоядие риску войны и лучший инструмент продвижения политического решения", — сказал Делаттр.
В этой связи он подчеркнул, что Франция выступает "за усиление санкций дополнительными мерами". "Мы готовы работать по этим направлениям без промедления", — сказал дипломат.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.