Франция предлагает Совбезу ООН занять максимально жесткую позицию по КНДР

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен занять максимально жесткую позицию в отношении Северной Кореи, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр в среду.

В среду вечером (после полуночи в четверг по времени Москвы) по инициативе США, Японии и Южной Кореи состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Говоря перед встречей об очередном ракетном пуске КНДР, Делаттр заявил, что действия Пхеньяна из региональной и потенциальной угрозы стали глобальной и прямой.

"Только максимальное давление на Северную Корею, на северокорейский режим может проложить путь мирному решению. Сегодня максимальная твердость — это наше лучшее противоядие риску войны и лучший инструмент продвижения политического решения", — сказал Делаттр.

В этой связи он подчеркнул, что Франция выступает "за усиление санкций дополнительными мерами". "Мы готовы работать по этим направлениям без промедления", — сказал дипломат.

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.