Не такие люди. Почему Киев не признает жителей Донбасса украинцами

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Филипп Прокудин. Посол США на Украине Мари Йованович призвала Киев вернуть социальные выплаты жителям Донбасса, раз уж украинские власти считают регион своей территорией. Однако, судя по всему, Украина не собирается предоставлять населению мятежного юго-востока всю полноту прав. Более того, киевские политики давно рассуждают о "генетических отличиях" жителей востока и запада страны. Согласно этим умозаключениям, в Донбассе живут люди второго сорта. Как Украина в пику собственной пропаганде отказывается признавать своими гражданами тех, кто не смирился с приходом постмайданного правительства, разбиралось РИА Новости.

"Никаких выборов"

Рекомендуя украинским властям возобновить выплаты, Йованович напомнила: "Это не помощь, а средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы на государство". Кроме того, требование зарегистрироваться на подконтрольной Киеву территории для получения соцпособий она назвала дискриминационным.

Заявление представителя Вашингтона продиктовано прагматизмом. О каком завоевании симпатий к киевскому режиму на территории Донбасса можно говорить, если Украина отказывает сотням тысяч людей в получении законных денег? Но у руководства страны на этот счет есть свое мнение. Конечно, его не высказывают открыто, но все чаще украинские чиновники и парламентарии объясняют, что население юго-востока — чуждое. В том числе и… генетически.

Так, за день до выступления Йованович депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский сравнил жителей мятежного Донбасса с тараканами. Парламентарий фактически отказал им в праве определять собственную судьбу на родной земле. "Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня станет принадлежать им", — адресовал Рыбчинский посыл жителям юго-востока страны.

Помимо этого, депутат потребовал украинизировать регион. "Никаких выборов в течение как минимум десяти лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с Россией и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция", — сказал он.

Процедуры для "неправильных" граждан

Через говорящие головы Киев показывает свое истинное отношение к жителям Донбасса. Ведь это вовсе не первое откровенно дискриминационное заявление, озвученное представителем истеблишмента. Так, в октябре депутат Рады от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем объяснил, почему украинским властям невыгодно давать населению юго-востока право голоса. "Если мы позволим выборы даже на местном уровне, то получим уже на наших территориях <…> власть, которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил", — высказался Найем. Парламентария ничуть не смутило, что его слова противоречат Минским соглашениям, которые гарантируют проведение местных выборов. Важнее — не допустить к "демократическим" процедурам "неправильных" граждан.

В декабре 2016-го на тот момент советник главы украинского МВД Илья Кива выступил с заявлением, что "Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация". "И пускай даже насильно", — добавил он.

Но больше других на этом поприще отличился министр культуры Украины Евгений Нищук. В ноябре прошлого года чиновник, который, по идее, должен олицетворять гуманистические идеалы, в эфире телеканала взялся рассуждать о различном происхождении жителей разных регионов страны. В частности, по словам главы культурного ведомства, в Донбассе и Запорожье у людей "нет никакой генетики", потому что эти регионы были заселены искусственно во времена Советского Союза.

Провокационное умозаключение Нищука вызвало настоящий скандал, и министру пришлось извиняться. "Я не говорил о какой-то меньшей значимости населения Донбасса. Я говорил о том, что в Советском Союзе была такая практика, когда население переселяли", — неумело оправдывался чиновник.

Экономическая блокада и списки СБУ

Экономическую блокаду Донбасса Киев официально ведет с ноября 2014-го, когда президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Деньги на пенсии, пособия и зарплаты из бюджета Киев к тому времени уже не выделял. Выплаты полагаются только зарегистрировавшимся на подконтрольной украинским властям территории. Единственными, кто решил побороться за права жителей юго-востока, стали члены партии "Оппозиционный блок". Они подали в суд на кабинет министров, и в октябре 2015-го Высший административный суд Украины обязал правительство возобновить выплаты.

Тем не менее правительство не спешит исполнять постановление. В мае 2016 года вице-премьер Украины Павел Розенко признал, что задолженность Киева по соцвыплатам жителям Донбасса превысила 10 миллиардов гривен (около 400 миллионов долларов по актуальному на тот момент курсу). При этом чиновник подтвердил, что право на социальное обеспечение фактически имеют только те, кто покинул территории самопровозглашенных республик.

В июне того же года Розенко поручил местным администрациям выплатить пенсии и социальные пособия переселенцам на востоке Украины. Однако в том же месяце кабмин своим постановлением дал Службе безопасности Украины (СБУ) право приостанавливать выплаты. Правозащитники, в свою очередь, заявили, что СБУ в список людей, которым отказано в получении положенных по закону средств, внесла около 200 тысяч человек.

Впрочем, проблемы остались и у тех, кто не попал в списки СБУ. Спустя год, в конце лета 2017-го, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось к Киеву с вопросом о выплатах. "Пятьсот восемьдесят шесть тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны", — отметили в ООН.

В офисе Верховного комиссара обратили внимание и на трудности пятидесяти тысяч переселенцев с инвалидностью, которые сталкиваются с еще большими трудностями и дискриминацией. О них Киев тоже не вспоминает.

В конце сентября советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько предупредила, что население юго-востока страны может завалить Киев исками в Европейский суд по правам человека. "Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что они — внутренне перемещенные лица", — обрисовала ситуацию чиновница. А воз и ныне там.

Если за три года Киев так и не сумел решить проблемы с выплатами, по-видимому, такой задачи не было изначально. Постмайданное правительство гастролирует по всему миру с лозунгами о "единой соборной Украине". Однако на деле Украина воспринимает население юго-востока как нелояльных граждан или попросту чужих.