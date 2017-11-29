В Госдепе не исключили возможности поставок летального оружия Украине

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не исключают возможность поставок летального оружия правительству Украины, заявила в среду официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы пока не поставляем вооружения (Украине), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу", — сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

Науэрт также подчеркнула, что США пристально следят за событиями на Украине. Она, в частности, напомнила, что американский спецпредставитель Курт Волкер "неоднократно посещал с визитами Украину".