ФАТХ и ХАМАС попросили перенести дату передачи власти в Газе на 10 дней

Жительница проходит мимо граффити на стене школы ООН в секторе Газа, Палестина. Архивное фото

Жительница проходит мимо граффити на стене школы ООН в секторе Газа, Палестина. Архивное фото

КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Противоборствующие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС попросили у Египта, выступающего посредником в межпалестинском урегулировании, отсрочку в реализации плана по передаче власти в секторе Газа, сообщило египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Таким образом, ХАМАС планирует передать бразды правления в секторе Газа палестинскому правительству 10 декабря, а не первого, как планировалось ранее.

СМИ сообщали о возникших разногласиях между ФАТХ и ХАМАС в ходе диалога по объединению.

В начале октября в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение ФАТХ и ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно было приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.