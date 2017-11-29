Макрон рассчитывает на поддержку России и Китая по санкциям против КНДР

ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым введение самых жестких санкций против КНДР и рассчитывает на поддержку России и Китая по этому вопросу.

"Я вновь самым решительным образом осуждаю пуск, который был осуществлен вчера. Сейчас мы должны усилить санкции, и я очень рассчитываю, в частности, на Китай и Россию, чтобы принять решение о самых сложных и самых эффективных санкциях против (Северной) Кореи", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 24 в Абиджане.

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.