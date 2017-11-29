Тиллерсон примет участие в заседании Совбеза ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон примет участие во встрече СБ ООН по КНДР 15 декабря, сообщила в среду официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь примет участие во встрече, которая должна состояться 15 декабря", — сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

Также Науэрт отметила, что накануне Тиллерсон связался с рядом зарубежных партнеров, чтобы "обсудить дальнейшие шаги в отношении КНДР".

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.