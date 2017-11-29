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Российская активистка получила премию за вклад в борьбу с торговлей людьми

23:1829.11.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид Стокгольма. Архивное фотоВид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СТОКГОЛЬМ, 29 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Обладателями Балтийской премии за вклад в борьбу с торговлей людьми (Baltic Sea Counter Trafficking Awards), вручаемой по инициативе Совета государств Балтийского моря, признаны Майя Русакова (Россия), Сирле Блумберг (Эстония) и Сандра Залцмане (Латвия), сообщает пресс-служба Совета государств Балтийского моря (СГБМ)

Мигранты из Ливии. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis
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Церемония презентации имен победителей, а также их награждение состоялась в среду вечером в Стокгольме.

Россиянка Майя Русакова является директором региональной общественной организации социальных проектов в сфере благополучия населения "Стеллит". Она социолог, автор более двух десятков публикаций, посвященных проституции и торговле людьми и опубликованных как в России, так и за рубежом. Является инициатором десятков проектов, которые направлены на оказание методологической и практической помощи общественным организациям, работающим с вопросами сексуальной эксплуатации и противодействия трафикингу. Русакова имеет большой опыт работы во многих регионах РФ, в настоящее время координирует исследовательский проект в Казахстане, считается признанным международным экспертом, говорится в сообщении для прессы.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Другая обладательница награды Сирле Блумберг из Эстонии является директором некоммерческой организации "Жизнь во имя завтрашнего дня" (Living for Tomorrow). Она создала ее в 1999 году для предотвращения торговли людьми, организация также ведет активную работу в области сексуального воспитания среди детей с акцентом на риски сексуальной эксплуатации.

Сандра Залцмане – социальный работник из Латвии, которая также стала обладательницей награды, в частности, за работу по созданию системы поддержки социальной реабилитации жертв торговли людьми, за обучение сотрудников различных госслужб по вопросам трафикинга. Она также активно выступает с лекциями в вузах страны, автор нескольких книг по теме трафикинга.

Награда присуждается и вручается в регионе впервые и не предусматривает какого-либо денежного вознаграждения. Одной из целей ее вручения стало стремление организаторов церемонии обратить внимание на незаметную для многих, но важную работу региональных активистов в оказании помощи жертвам трафикинга и сексуальной эксплуатации.

На награду этого года претендовали 17 человек из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии и Дании.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AFP 2017 / Kena Betancur
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Вопрос о том, будет ли премия вручаться ежегодно, пока не решен.

Присуждение награды стало инициативой СГБМ и организуется при содействии Швеции, являющейся председателем в совете в период с 2017 по 2018 годы. Церемония награждения стала также и началом кампании по сбору средств для оказания помощи жертвам трафикинга через неправительственную шведскую организацию "Шведская платформа гражданского общества против торговли людьми". Она объединяет различные правозащитные группы, помогающие жертвам торговцев людьми юридическими консультациями, медицинской помощью, одеждой, безопасным возвращением домой, интеграцией и многим другим.

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