США призвали все страны оказать максимальное давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США призвали все страны оказать максимальное экономическое и дипломатическое давление на КНДР и отозвать послов, заявила в среду официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Все страны должны усилить экономическое и дипломатическое давление" на КНДР, заявил она на брифинге для иностранных журналистов.

Науэрт подчеркнула, что США призывают "страны по всему миру отозвать своих послов" из Пхеньяна.

Представитель госдепартамента также призвала все страны выдворить находящихся у них трудовых мигрантов из КНДР. По ее словам, "они работают фактически как рабы", а заработанные ими средства "используются для ракетной программы".

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.

В среду вечером (после полуночи в четверг по времени Москвы) по инициативе США, Японии и Южной Кореи состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Говоря перед встречей об очередном ракетном пуске КНДР, Делаттр заявил, что действия Пхеньяна из региональной и потенциальной угрозы стали глобальной и прямой.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.