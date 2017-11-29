В Совфеде ответили на призыв Киева прекратить строительство Крымского моста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Совфеде отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это заявление беспочвенным.

"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаём условия", — пояснил член верхней палаты.

Он также прокомментировал призыв Омеляна ввести новые санкции против России, чтобы остановить строительство.

По словам Цекова, за годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России. Международные иски же реализуются только по отношению к международным водам, объяснил он.

Скрыть провалы

Мнение сенатора разделил также научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин. По его словам, украинское правительство, выступая с обвинениями в адрес Москвы, пытается скрыть свои собственные экономические сложности.

"Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские корабли, кстати, уже проходили под мостом. И никакого негативного влияния собственно на их экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила", — сказал Бредихин в эфире радио Sputnik.

Навредить крымчанам

Заявление Омеляна прокомментировали и в республике. По словам вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова, политика украинских властей неизменно направлена против жителей полуострова.

"Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", — подчеркнул вице-спикер.

При этом он отметил, что мост будет построен, несмотря на реакцию Киева. По его словам, украинские власти оторваны от реальности и заботятся только о поручениях, которые им дают на Западе.

"Мост будет построен, это понимают прекрасно уже во всем мире. Крым — территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит", — сказал РИА Новости Ильясов.

Помеха для украинских судов

Между тем, на сторону Омеляна встала посол США в Киеве Мари Йованович. По ее словам, мост через Керченский пролив действительно мешает Украине. Об этом сообщает новостной портал "Обозреватель".

"Продолжение строительства моста через Керченский пролив значительно ограничит доставку грузов до украинских портов в Азовском море", — заявила она.

Дипломат считает, что этот регион очень важен для транспортировки украинского угля, зерна и металла "на пути к внутренним и международным рынкам".

Йованович отметила, что Украина должна иметь свободный доступ к своим портам. "Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам", — добавила посол.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.