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В Совфеде ответили на призыв Киева прекратить строительство Крымского моста

22:5229.11.2017
(обновлено: 22:59 29.11.2017)
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© Фото : сайт строительства Крымского мостаЗавершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. Архивное фотоЗавершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. Архивное фото
© Фото : сайт строительства Крымского моста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Совфеде отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство моста через Керченский пролив негативно скажется на экономике страны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это заявление беспочвенным.

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаём условия", — пояснил член верхней палаты.

Он также прокомментировал призыв Омеляна ввести новые санкции против России, чтобы остановить строительство.

По словам Цекова, за годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России. Международные иски же реализуются только по отношению к международным водам, объяснил он.

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Скрыть провалы

Мнение сенатора разделил также научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин. По его словам, украинское правительство, выступая с обвинениями в адрес Москвы, пытается скрыть свои собственные экономические сложности.

"Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские корабли, кстати, уже проходили под мостом. И никакого негативного влияния собственно на их экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила", — сказал Бредихин в эфире радио Sputnik.

Навредить крымчанам

Заявление Омеляна прокомментировали и в республике. По словам вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова, политика украинских властей неизменно направлена против жителей полуострова.

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© РИА Новости / Алексей Павлишак
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"Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", — подчеркнул вице-спикер.

При этом он отметил, что мост будет построен, несмотря на реакцию Киева. По его словам, украинские власти оторваны от реальности и заботятся только о поручениях, которые им дают на Западе.

"Мост будет построен, это понимают прекрасно уже во всем мире. Крым — территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит", — сказал РИА Новости Ильясов.

Помеха для украинских судов

Между тем, на сторону Омеляна встала посол США в Киеве Мари Йованович. По ее словам, мост через Керченский пролив действительно мешает Украине. Об этом сообщает новостной портал "Обозреватель".

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Продолжение строительства моста через Керченский пролив значительно ограничит доставку грузов до украинских портов в Азовском море", — заявила она.

Дипломат считает, что этот регион очень важен для транспортировки украинского угля, зерна и металла "на пути к внутренним и международным рынкам".
Йованович отметила, что Украина должна иметь свободный доступ к своим портам. "Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам", — добавила посол.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Мостоломатель
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мостоломатель

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