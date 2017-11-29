В Киеве освободили ранее задержанных участников факельного шествия

Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017

Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция освободила четырех ранее задержанных участников факельного шествия в Киеве за активизацию расследования дела о избиении студентов осенью 2013 в украинской столице, передает корреспондент РИА Новости в среду с места событий.

"Был митинг у МВД, мы пытались поставить палатку, правоохранители нам помешали. Подбежали несколько человек, бросили меня мордой об асфальт. Били руками, один ударил ногой", — сообщил журналистам один из освобождённых активистов у здания Печерского райотдела полиции, куда активисты были доставлены после задержания, и куда их пришли освобождать остальные участники марша.

Другой задержанный сообщил, что против них в полиции составили протоколы по статье "хулиганство" и отпустили. У нескольких задержанных на лицах видны следы насилия — ушибы и ссадины.

Сейчас к райотдела приехала скорая помощь, которая оказывает пострадавшим медицинскую помощь.