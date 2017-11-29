Мэй пообещала выделить Ираку 50 млн фунтов на гуманитарную помощь и реформы

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания выделит 50 миллионов фунтов стерлингов Ираку в качестве гуманитарной помощи, а также на проведение реформ и примирения, заявила британский премьер Тереза Мэй.

"Британия с 2014 года выделила 200 миллионов фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи в Ираке. И я рада сообщить, что мы предоставим еще 20 миллионов фунтов для оказаний гуманитарной помощи в следующем году", — сказала Мэй после встречи с иракским премьером. Речь Мэй передана в РИА Новости канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства.

Мэй во вторник посетила Ирак, где провела переговоры с руководством страны и встретилась с дислоцированными в этой стране британскими военнослужащими.

"И мы выделим до 30 миллионов фунтов на поддержку стабилизации, процесса примирения и реформ в Ираке. Это позволит… поддержать мир и безопасность в долгосрочной перспективе", — добавила премьер.