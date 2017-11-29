Британия выделит 10 млн фунтов Ираку на борьбу с терроризмом

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов Ираку на борьбу с терроризмом, заявила британский премьер Тереза Мэй.

Мэй во вторник посетила Ирак, где провела переговоры с руководством страны и встретилась с дислоцированными в этой стране британскими военнослужащими.

"Мы углубим сотрудничество с Ираком в борьбе с терроризмом. Британия в течение следующих трех лет выделит 10 миллионов фунтов для создания антитеррористической инфраструктуры с тем, чтобы она отвечала уровню новых угроз. Это означает, что сотрудников контртеррористических ведомств будет больше", — сказала Мэй после встречи с иракским премьером. Речь Мэй передана в РИА Новости канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства.

Британский премьер пообещала, что Лондон начнет сотрудничество со странами региона для создания пограничной инфраструктуры, в том числе биометрической, для предотвращения выезда из зон конфликтов иностранных боевиков.

"Это поможет нам сделать все, чтобы иностранные боевики были идентифицированы, остановлены и обезврежены еще до того, как они вернутся к себе на родину и навредят людям там. Мы сможем возвращать женщин и детей", — добавила Мэй.

По ее словам, Британия продолжит оказывать поддержку иракским военным. В частности, обучение в лучших британских военных академиях и училищах пройдут как группы уже служащих иракских офицеров, так и те иракцы, которые решили стать курсантами и получить военное образование. Их будут обучать саперному делу, полевой медицине, военному планированию, логистике и защите живой силы.