В Киеве полиция задержала четырех участников факельного шествия

Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017

Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четырёх участников факельного шествия в Киеве, которые бросали в правоохранителей снежки, сообщил соорганизатор акции общественный активист Сергей Мельниченко.

"Задержали четыре человека, это я уточнил в полиции. Они бросали снежками в полицию, которая оттеснила участников акции с улицы Богомольца (там расположено здание МВД — ред.)", — сообщил Мельниченко журналистам.

По его словам, задержанных повезли в Печерское отделение полиции. Мельниченко сообщил, что участники акции сейчас направятся в райотдел, чтобы узнать о судьбе своих единомышленников.

Участники "евромайдана" в среду проводят в Киеве факельное шествие с требованием ускорить расследование уголовного дела о разгоне демонстрации осенью 2013 года в центре украинской столицы. Они выдвинулись с площади Майдан Незалежности и планируют пройти через здания администрации президента Украины, МВД и Генпрокуратуры.