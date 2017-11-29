В Киеве полиция задержала четырех участников факельного шествия

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четырёх участников факельного шествия в Киеве, которые бросали в правоохранителей снежки, сообщил соорганизатор акции общественный активист Сергей Мельниченко.
По его словам, задержанных повезли в Печерское отделение полиции. Мельниченко сообщил, что участники акции сейчас направятся в райотдел, чтобы узнать о судьбе своих единомышленников.
Участники "евромайдана" в среду проводят в Киеве факельное шествие с требованием ускорить расследование уголовного дела о разгоне демонстрации осенью 2013 года в центре украинской столицы. Они выдвинулись с площади Майдан Незалежности и планируют пройти через здания администрации президента Украины, МВД и Генпрокуратуры.