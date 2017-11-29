БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), на котором рассматривались дела шестерых хорватов, приговоренных к длительным срокам за преступления в 90-х, оказалось омрачено самоубийством генерала Слободана Праляка.

Днем Апелляционная палата МТБЮ подтвердила приговоры суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, по которым экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к 10 годам.

Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий Боснии и Герцеговины к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО — старого моста через реку Неретву в городе Мостар.

Суд также подтвердил, что существовало совместное преступное деяние с целью этнических чисток на территории так называемого государства Херцег-Босна в БиГ, которым руководил тогдашний официальный Загреб.

Со всем презрением

После того, как суд около 11.30 (13.30 мск) подтвердил приговор в 25 лет тюремного заключения Прличу, 20 лет Стоичу и Праляку, последний встал со своего места.

"Слободан Праляк – не военный преступник, с презрением отвергаю ваш вердикт", — заявил Праляк. Судья попытался перейти к оглашению решения по следующему обвиняемому, однако раздался голос адвоката. Она перевела заявление генерала о том, что он покончил с собой.

Некоторые из присутствовавших в суде встали со своих мест и направились в сторону обвиняемого, заседание было остановлено, трансляция прервана. Затем в СМИ появилось видео из зала суда с последними словами Праляка.

Национальное хорватское телевидение HRT сообщило, что Праляку оказывается медицинская помощь. Судья Кармел Агиус после перерыва продолжил чтение приговора в другом зале суда, так как в первом голландские правоохранительные органы начали проводить расследование инцидента. Апелляционная палата подтвердила приговоры всем шестерым подсудимым. О состоянии здоровья Праляка судьи ничего не сказали.

Реакция Загреба

Вердикт вызвал несогласие властей и большой части граждан республики. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб из-за приговора в МТБЮ. Ранее она и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых. На презентации книги "Генерал Праляк" в Загребе 24 ноября глава государства назвала его и остальных "защитниками Хорватии от агрессии", а книгу — выражением благодарности.

"Прежде всего, от имени правительства республики Хорватия желаю выразить глубочайшие соболезнования семье генерала Слободана Праляка. Его поступок, свидетелями которого мы все были сегодня, когда он во время оглашения решения Апелляционной палаты лишил себя жизни, больше всего говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу", — заявил премьер Андрей Пленкович на пресс-конференции в Загребе.

Глава правительства республики добавил, что "независимости БиГ не было бы без хорватов, которые создали основы для суверенной и самостоятельной БиГ". Солидарность с ним выразили члены кабинета министров и большинство депутатов парламента.

Особенно задело хорватское руководство, что данным решением суда МТБЮ их страна была признана агрессором на территории Боснии и Герцеговины, что может повлечь за собой международно-правовые последствия и ущерб имиджу государства. Официальный Загреб именует вооруженные конфликты 90-х годов освободительной войной для хорватов.

Суд не должен так работать

Одна из защитников генерала Праляка Наташа Фаво Иванович сообщила РИА Новости о возможных правовых последствиях инцидента в суде.

"Конечно, кто-то должен ответить. Сейчас не могу ничего конкретного об этом сказать, но, по моему мнению, надо поднять и вопрос ответственности, и вообще методов работы суда", — заявила она агентству.

"То, что произошло сегодня, как и то, что произошло семь дней назад во время вынесения вердикта Ратко Младичу, как и то, что происходило во время суда над Милошевичем, когда его прервали и отключили микрофон, — все это не должно происходить в международном уголовном суде. Думаю, эти события в достаточной мере показывают, как работает этот суд, и таково и мое мнение", — отметила адвокат.

Нескорая реакция



Пресс-служба трибунала длительное время отказывалась комментировать состояние здоровье генерала Праляка, даже после того, как его смерть подтвердил премьер-министр Хорватии. МТБЮ сообщил лишь о подготавливаемом сообщении. В итоге официальное подтверждение появилось лишь через шесть часов после инцидента.

"Слободан Праляк, один из шести подавших апелляции по делу "Прлич и остальные", скончался сегодня в больнице в Гааге. Во время оглашения решения Апелляционная палата, подтвердила приговор Праляку в 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении пресс-службы. После этого Праляк заявил, что совершил самоубийство. Ему оказали медицинскую помощь, он был доставлен в ближайший госпиталь, где скончался, отметили в МТБЮ.

Отмечается, что власти Нидерландов по запросу МТБЮ начали расследование происшествия. Затем появилось сообщение прокуратуры трибунала, которая выразила "удовлетворенность решением Апелляционной палаты по делу "Прлич и остальные" за этнические чистки мусульманского населения в Боснии и Герцеговине".

Жестокая гражданская война в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992-1995 годов окончилась Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.