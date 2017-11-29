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В мире

На переговорах по Донбассу подтвердили готовность к обмену пленными

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (410)
21:5029.11.2017
(обновлено: 21:51 29.11.2017)
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© РИА Новости / Ирина ГеращенкоПерейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке. Архивное фотоФлаги ДНР в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины по итогам очередного раунда переговоров, завершившегося в среду в Минске, заявила о своей приверженности провести обмен пленными между конфликтующими сторонами до новогодних и рождественских праздников.

Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Травневое из-за проблем с разминированием

Помимо этого была подтверждена приверженность объявленному по случаю начала учебного года перемирию в регионе.

Готовность к обмену

Как заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подтвердила готовность Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР к обмену удерживаемыми лицами на основе утвержденных списков. "Реализуя принятые ранее решения, контактная группа подтвердила готовность сторон произвести обмен удерживаемых лиц на основании уже утвержденных списков и приняла соответствующее заявление", — сказал Грызлов.

Позже спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик зачитал журналистам соответствующее заявление о том, что участники переговоров подтвердили готовность провести обмен пленными на основании уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена, исходя из стремления провести его до новогодних и рождественских праздников.

Последствия обстрела в Донецке. 6 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Пархоменко
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Киев сорвал инспекцию ОБСЕ, ООН и МККК в захваченные поселки, заявили в ДНР
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР по итогам переговоров в Минске завили, что готовы к совершению обмена пленными до новогодних и рождественских праздников по спискам удерживаемых, утвержденным на данный момент.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что Киев сможет уладить все юридические аспекты и не будет затягивать возвращение удерживаемых лиц. Также омбудсмен отметила, что списки пленных согласованы, но Киеву нужно больше времени для подготовки к обмену.

"На данный момент списки удержанных лиц согласованы обеими сторонами. Виктор Медведчук подтвердил готовность Донецкой и Луганской республик к проведению обмена… По словам переговорщиков официального Киева, им нужно больше времени, поскольку лица, подтвержденные обеими сторонами, имеют разный процессуальный статус", — добавила Морозова.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Сложности разведения сил

Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Ноябрь, 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Силовики выселяют из домов жителей захваченных ими поселков, заявили в ДНР
Сайдик обратил внимание на большое количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, в связи с чем участники переговоров в Минске вновь выразили свою приверженность объявленному по случаю начала учебного года перемирию.

Кроме того, продолжил он, стороны обсудили вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения. При этом, по словам Сайдика, отмечалась необходимость предоставления информации миссии ОБСЕ о расположении вооружения за линией отвода и местах его хранения.

Между тем пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Дарья Олифер по итогам встречи в Минске в среду заявила, что обстрелы в районе Станицы Луганской в Донбассе не позволяют развести силы и средства на этом участке.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине ранее подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенного пункта Золотое и в районе Петровского. Однако разведение в Станице Луганской уже несколько раз срывалось из-за продолжающихся обстрелов.

В свою очередь полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу на встрече в Минске призвал к разведению сил и отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения для обеспечения режима прекращения огня, сообщила его пресс-секретарь Виктория Талакина.

По ее словам, также представители ДНР и ЛНР на заседании подняли вопрос захвата украинскими силовиками сел в нейтральной зоне в Донбассе. "Наиболее возмутительным, по мнению переговорщиков ЛНР и ДНР, стало отсутствие должной реакции мирового сообщества и отдельных гуманитарных организаций на занятие украинскими вооруженными силами населенных пунктов Майское и Гладосово", — добавила Талакина.

Обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР и ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными до Нового года
Захват подразделениями ВС Украины территорий в нейтральной зоне на линии соприкосновения с силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР недопустим и полностью противоречит соглашению о прекращении огня, заявил в этой связи Грызлов.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт.

Безопасность пунктов пропуска

Последствия обстрела в Донецке. 6 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР рассказали, зачем Киев говорит о провокациях в районе Горловки
Как рассказал Сайдик, стороны конфликта в Донбассе договорились провести 9-10 декабря ремонтные работы на мосту КПП у Станицы Луганской при условии соблюдения режима тишины.

"В связи с тем, что доступ к мосту на северном берегу реки Северский Донец в пункте пропуска в Станице Луганской на данный момент находится в очень плохом состоянии, и чтобы улучшить состояние деревянных конструкций подхода к мосту, стороны согласовали проведение ремонтных работ 9 и 10 декабря при условии соблюдения режима тишины", — сказал Сайдик журналистам. Он подчеркнул, что планируется временно закрыть пункт пропуска в эти дни.

Кроме того, во время переговоров в среду в Минске стороны достигли договоренности провести работы по очищению от растительности и разминированию во всех пунктах пропуска для улучшения условий безопасности населения при пересечении линии соприкосновения, добавил представитель ОБСЕ.

Он сообщил, что также обсуждались вопросы водоснабжения в Донбассе, включая текущие расчеты и погашение задолженности за поставленную воду.

Сайдик добавил, что следующее заседание контактной группы по Донбассу в Минске состоится 5 декабря.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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gal.1957
Ну значит скоро Украина начнёт опять хватать людей и сажать на освободившиеся места - зверью нужна пища ((((
22:09
29.11.2017
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