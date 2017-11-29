БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала информацию о судьбе направленного в адрес президента США Дональда Трампа обращения о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, и сожалеет, что ее ходатайство пока осталось без ответа.

В конце мая Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко. Кроме того, сам россиянин направил письмо-обращение Трампу с просьбой о возвращении в Россию.

Отвечая на вопросы российских журналистов в Брюсселе, Москалькова отметила, что она и сотрудники ее аппарата находятся на связи с семьей Ярошенко.

"Я очень тяжело переживаю ситуацию, связанную с содержанием под стражей российского гражданина Ярошенко. И очень жаль, что мое обращение о помиловании к президенту США Дональду Трампу пока осталось без ответа", — заявила омбудсмен.

Она отметила, что "направляла обращение по официальным каналам в посольство с тем, чтобы узнать о движении ходатайства". "Но пока у меня никакой конкретной информации на этот счет нет", — сказала Москалькова.

По ее словам, "очень важно, чтобы гуманизм и милосердие брали верх над политическими подходами".

Ранее жена россиянина Виктория Ярошенко заявила в интервью телеканалу RT, что не получила от президента США Дональда Трампа ответ на просьбу помиловать мужа.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.