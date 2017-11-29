В Иракском Курдистане заявили, что готовы к "серьезному диалогу" с Багдадом

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

БАГДАД, 29 ноя — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана на встрече с президентом Ирака Фуадом Маасумом заявили, что готовы к серьезному диалогу с Багдадом для разрешения кризиса в отношениях, возникшего после сентябрьского референдума, сообщила пресс-служба Маасума.

Отношения Багдада с автономным Курдистаном зашли в тупик после проведения курдами несогласованного с федеральными властями референдума о независимости 25 сентября. Багдад после этого принял ряд санкционных мер, а федеральный суд признал референдум незаконным. Попытки сторон вести переговоры пока не увенчались успехом.

Как сообщила пресс-служба, занимающий пост президента Ирака курдский политик Маасум в среду встретился с премьер-министром Курдистана Нечирваном Барзани в столице курдской автономии Эрбиле.

"Правительство региона Курдистан подтвердило готовность начать серьезный и конструктивный диалог с федеральным правительством для преодоления действующего кризиса, что будет в интересах всех сынов иракского народа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Маасум выразил "веру в стремление сторон достичь решения споров в ближайшем времени через полноценный и конструктивный диалог".

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования. После референдума между Багдадом и автономией обострился спор о принадлежности провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.