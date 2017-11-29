В Иракском Курдистане заявили, что готовы к "серьезному диалогу" с Багдадом

БАГДАД, 29 ноя — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана на встрече с президентом Ирака Фуадом Маасумом заявили, что готовы к серьезному диалогу с Багдадом для разрешения кризиса в отношениях, возникшего после сентябрьского референдума, сообщила пресс-служба Маасума.
Как сообщила пресс-служба, занимающий пост президента Ирака курдский политик Маасум в среду встретился с премьер-министром Курдистана Нечирваном Барзани в столице курдской автономии Эрбиле.
"Правительство региона Курдистан подтвердило готовность начать серьезный и конструктивный диалог с федеральным правительством для преодоления действующего кризиса, что будет в интересах всех сынов иракского народа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Маасум выразил "веру в стремление сторон достичь решения споров в ближайшем времени через полноценный и конструктивный диалог".
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования. После референдума между Багдадом и автономией обострился спор о принадлежности провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.