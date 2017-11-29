В Киеве участники факельного шествия забросали файерами полицию

Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017

Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Участники факельного шествия за активизацию расследования дела о разгоне демонстрации осенью 2013 года забросали файерами полицию у здания администрации президента Украины в Киеве, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Участники "евромайдана" в среду проводят в Киеве факельное шествие с требованием ускорить расследование уголовного дела о разгоне демонстрации осенью 2013 года в центре украинской столицы. Они выдвинулись с площади Майдан Незалежности и планируют пройти через здания администрации президента Украины, МВД и Генпрокуратуры.

Вход к администрации президента оказался заблокированным шеренгой полицейских. Активисты начали спрашивать у них, "кого они охраняют". После этого они подожгли большую дымовую шашку и бросили ее в ноги полицейским, которые в свою очередь быстро отфутболили ее в сторону участников шествия. После этого в полицию полетели сигнальные файеры, которые обычно используют футбольные фанаты.

Полиция не поддалась на провокацию и не стала отвечать активистам силовыми действиями. В данный момент ситуация у администрации президента спокойная, активисты ждут представителя президента, чтобы озвучить свои требования.