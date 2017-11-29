В Барселоне конфисковали партию героина стоимостью 120 млн евро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Полиция Испании конфисковала партию героина, стоимость которой на черном рынке достигает 120 миллионов евро, сообщил глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

На пресс-конференции министр сообщил, что общий вес героина превышал 330 килограммов – это один из самых крупных грузов наркотика, когда-либо перехваченных в Испании.

Газета Mundo пишет, что 263 килограмма героина были спрятаны в мешках с цементом, которые хранились в контейнерах в порту Барселоны. Остаток партии был конфискован в ходе обысков по месту проживания подозреваемых, задержанных по этому делу.