Представитель Эрдогана назвал сближение с Россией и Китаем естественным

АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Турция, как и другие крупные игроки на мировой политической арене, стремится занять на ней собственную нишу, поэтому углубление сотрудничества страны с Россией и Китаем совершено естественно, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, выступая в Стамбуле на 8-м Босфорском форуме на тему "Дизайн будущего: Новый экзамен глобализации".

"В последнее время Турцию критикуют за сближение с Москвой и Пекином. Высказываются недовольства в связи с закупкой систем С-400. Однако шаги Анкары совершенно естественны. Ведь никто не критикует европейские страны за активизацию политики на Ближнем Востоке, и не связывает шаги европейской дипломатии с отходом от прозападного курса. Точно так же и Турция не меняет своего курса", — заявил Калын, чьи слова цитирует агентство Anadolu.

Калын отметил, что членство в НАТО и процесс переговоров по вступлению в ЕС не означают для Турции отказа от связей с другими странами. Наоборот, Турция проводит многовекторную политику, отвечающую требованиям современности, добавил пресс-секретарь турецкого лидера.