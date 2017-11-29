Приговор МТБЮ Праляку и другим несправедлив, заявил премьер Хорватии

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что подтверждение Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) приговоров шести представителям боснийских хорватов за военные преступления в Боснии и Герцеговине (БиГ) является глубоко несправедливым, что подтвердило самоубийство одного из них в зале суда.

В среду пресс-служба трибунала подтвердила, что бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк покончил с собой после подтверждения Апелляционной палатой приговора ему и другим боснийским хорватам, приговоренным в 2013 году к длительным срокам заключения.

"Прежде всего, от имени правительства республики Хорватия желаю выразить глубочайшие соболезнования семье генерала Слободана Праляка. Его поступок, свидетелями которого мы все были сегодня, когда он во время оглашения решения Апелляционной палаты лишил себя жизни, больше всего говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из БиГ и всему хорватскому народу", — заявил премьер на пресс-конференции в Загребе.

Пленкович добавил, что "независимости БиГ не было бы без хорватов, которые создали основы для суверенной и самостоятельной БиГ".

Днем суд утвердил приговоры суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, по которым экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к 10 годам.

Суд также подтвердил, что существовало совместное преступное деяние с целью этнических чисток на территории так называемого государства Херцег-Босна в БиГ, которым руководил тогдашний хорватский президент Франьо Туджман.

Данный вердикт вызвал несогласие властей и большой части граждан республики. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб из-за приговора в МТБЮ. Ранее она и другие представители руководства страны выступили в поддержку подсудимых. На презентации книги "Генерал Праляк" в Загребе 24 ноября глава государства назвала его и остальных "защитниками Хорватии от агрессии", а книгу — выражением благодарности.

Хорватская Республика Херцег-Босна — непризнанное государство со столицей в Мостаре, существовавшее на территории Боснии и Герцеговины в период между 1991 и 1994 годами.

Жестокая гражданская война в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992-1995 годов окончилась Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.