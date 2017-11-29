Правозащитница рассказала о россиянах, попавших в багдадскую тюрьму

ГРОЗНЫЙ, 29 ноя – РИА Новости. Женщины и дети, переведенные в тюрьму Багдада из лагеря Мосула, являются жителями разных российских регионов, в том числе и Москвы, самому из них один месяц, сообщила РИА Новости в среду член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды. По его словам, уже известны их имена.

"Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби составил пофамильный список российских граждан, найденных в лагере под Мосулом. В нем женщины с детьми из Москвы, Ярославской Пензенской, Волгоградской областей, Башкортостана, Екатеринбурга, Тюмени Нижневартовска. Больше всех в этой группе жительниц Дагестана — 11 женщин с детьми. И одна уроженка Чечни, проживавшая в Париже", — уточнила Саратова.

По ее словам, рабочая группа, занимающаяся возвращением россиян из стран Ближнего Востока, в составе которой есть также представители правоохранительных органов, связываются с коллегами из регионов, решают вопросы, связанные с уточнением данных и восстановлением документов.

"Сто четыре женщин и детей, найденных сегодня в Ираке, это судьбы сотен людей, их родных и близких, которые днем и ночью ищут своих дочерей, внуков, сестер, племянников, друзей. Даже одна спасенная жизнь для матерей, ждущих своих детей, – большая радость, независимо от того, какой они национальности и религии, потому что это надежда на возвращение их дочерей тоже", — отметила Саратова.

Молодые женщины, которые сегодня оказались в зоне ближневосточного конфликта, в основном являются жертвами необдуманных и преступных поступков своих мужей, пояснила собеседница агентства. "Они получили жестокий урок войны, который, я думаю, они запомнят надолго и впредь постараются уберечь своих детей от этих ужасов", — добавила правозащитница.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.