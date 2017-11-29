В Швейцарии поезд сошел с рельсов

БЕРЛИН, 29 ноя — РИА Новости. Несколько вагонов высокоскоростного поезда сошли с рельсов в швейцарском Базеле, пострадавших нет, сообщил в среду немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

"Около 17.00 отдельные вагоны поезда ICE75 (Гамбург Альтона — Кур) сошли с рельсов при въезде на вокзал SBB в Базеле. По данным вокзала, в настоящий момент пострадавших нет", — говорится в сообщении концерна в Twitter.

Согласно последней информации, с рельсов сошли три вагона в середине состава, в том числе вагон-ресторан. "О причине инцидента пока нет данных", — сообщили в концерне.

Других подробностей инцидента в сообщении нет.