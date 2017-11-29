В ДНР напомнили о необходимости отвода вооружения в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу на встрече в Минске призвал к разведению сил и отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения для обеспечения режима прекращения огня, сообщила его пресс-секретарь Виктория Талакина.

"Полпред ДНР Денис Пушилин призвал участников контактной группы к реализации уже имеющихся соглашений о разведении сил и средств, отведении тяжелого вооружения и других решений контактной группы, направленных на обеспечение реальной тишины на линии соприкосновения", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

По ее словам, также представители ДНР и ЛНР на заседании подняли вопрос захвата украинскими силовиками сел в нейтральной зоне в Донбассе. "Наиболее возмутительным, по мнению переговорщиков ЛНР и ДНР стало отсутствие должной реакции мирового сообщества и отдельных гуманитарных организаций на занятие украинскими вооруженными силами населенных пунктов Майское и Гладосово", — добавила Талакина.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт. В представительстве ДНР в СЦКК в среду заявили, что украинские силовики не пропустили в захваченные ими поселки представителей миссии ОБСЕ, ООН и Красного Креста. Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил в среду, что захват подразделениями ВС Украины территорий в нейтральной зоне на линии соприкосновения недопустим и полностью противоречит соглашению о прекращении огня.