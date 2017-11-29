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В мире

В МИД отреагировали на заявление Тиллерсона об "угрозе" со стороны России

20:3929.11.2017
(обновлено: 21:30 29.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве обратили внимание на выступление госсекретаря США Рекса Тиллерсона в в вашингтонском политологическом Центре имени Вудро Вильсона, которое фактически свелось к попыткам преподнести Россию в качестве "общей угрозы" для стран Запада, заявил РИА Новости анонимный источник в МИД.

Женщина читает газету в метро Лондона
© REUTERS / Kevin Coombs
"Истерию пора прекратить". На Западе устали от антироссийской пропаганды?
При этом формально выступление было посвящено отношениям США со странами Евросоюза, пояснил он.

По словам собеседника агентства, такие заявления не удивительны, "памятуя нынешнюю "охоту на ведьм" в Вашингтоне с русофобским уклоном".

"Вспомнить хотя бы принятый там летом закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в котором Россия официально зачислена во враги США", — отметил источник. Он добавил, что "искаженную подачу истории" в этом вопросе видно невооруженным глазом.

Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Давайте жить дружно: европейцы хотят хороших отношений с Россией
"В частности, оказывается, Россия на "попытки прежних администраций США перезагрузить отношения ответила нападением на своих соседей – на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году". Более того, якобы наша страна "продолжает вести себя агрессивно" в своем окружении, "вмешиваясь в избирательные процессы и продвигая недемократические идеалы", — сказал он.

При этом собеседник агентства отметил, что разъяснять этот "броский" тезис Тиллерсон не стал. "Зато то, насколько успешно сами США в тот же период продвинули свои "идеалы", хорошо видно на примере некогда процветавших Ирака и Ливии", — отметил источник.

Конфликт на востоке Украины

Он напомнил, что юго-осетинский кризис 2008 года начался из-за "вопиющей военной авантюры тогдашнего тбилисского режима", который пошел даже на убийство российских миротворцев. Собеседник агентства добавил, что гражданскую войну на Украине также развязала не Россия.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Barbara Sax
Немецкий политик назвал причину враждебности Запада по отношению к России
"Курок – практически в прямом смысле – спустили те западные страны, которые благословили вооруженный переворот на Майдане и последовавшие ужасающие одесские расправы. Ни в Вашингтоне, ни в Западной Европе кровавые злодеяния украинских ультранационалистов откровенно нацистского и антисемитского толка почему-то брезгливости не вызвали", — сказал он.

Источник отметил, что американские официальные лица не в первый раз "проявляют напускную неосведомленность" в юридических вопросах минских договоренностей.

"От нас требуют выполнения неких "обязательств" по этому соглашению, хотя Россия является его гарантом, а не участником", — заметил он.

По словам собеседника агентства, заявления о том, что антироссийские санкции будут действовать, пока Москва не изменит подход к ситуации в Донбассе, "приобрели ритуальный характер". Он добавил, что эти высказывания направлены исключительно на внутриамериканскую территорию из числа людей, которые до сих пор верят, что на Россию можно повлиять с помощью таких ограничений. 

"Нам менять нечего, а увещевания следует адресовать Киеву, саботирующему реализацию согласованной схемы мирного урегулирования", — заметил он.

Сирийский кризис

Флаги США и Евросоюза
© Fotolia / hansenn
США и Европа: плечом к плечу по дороге в ад?
"Справедливости ради стоит отметить позитивные оценки Тиллерсоном нашего взаимодействия по установлению мира на сирийской земле", — заметил он.

По словам собеседника агентства, Россия открыта к сотрудничеству в этой области. "Правда, коробит тот факт, что американские военнослужащие находятся в Сирии незаконно", — добавил источник.

Он также согласился с высказыванием госсекретаря о том, что "устрашение дипломатов не подобает ответственному государству".

Источник агентства задался вопросом, не признает ли Госдепартамент "в столь завуалированной форме", что США нарушили международное и национальное право, "а также элементарные нормы межгосударственной этики", конфискую у России дипсобственность и препятствуя работе загранучреждений.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Йаххааа!
Боятся значит уважают. Дрожи, пиндос, платить все равно придется по счетам!
20:48
29.11.2017
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100 боевых за Россию-Матушку!
Все эти пиндосовские кривотолки не смогут скрыть правды о злодеяниях сша, а нам расслабляться некогда, давить их нужно во всех отношениях, от макдонольдса до трампа!!!!!
20:51
29.11.2017
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