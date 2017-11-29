В МИД отреагировали на заявление Тиллерсона об "угрозе" со стороны России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве обратили внимание на выступление госсекретаря США Рекса Тиллерсона в в вашингтонском политологическом Центре имени Вудро Вильсона, которое фактически свелось к попыткам преподнести Россию в качестве "общей угрозы" для стран Запада, заявил РИА Новости анонимный источник в МИД.
По словам собеседника агентства, такие заявления не удивительны, "памятуя нынешнюю "охоту на ведьм" в Вашингтоне с русофобским уклоном".
"Вспомнить хотя бы принятый там летом закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в котором Россия официально зачислена во враги США", — отметил источник. Он добавил, что "искаженную подачу истории" в этом вопросе видно невооруженным глазом.
При этом собеседник агентства отметил, что разъяснять этот "броский" тезис Тиллерсон не стал. "Зато то, насколько успешно сами США в тот же период продвинули свои "идеалы", хорошо видно на примере некогда процветавших Ирака и Ливии", — отметил источник.
Конфликт на востоке Украины
Он напомнил, что юго-осетинский кризис 2008 года начался из-за "вопиющей военной авантюры тогдашнего тбилисского режима", который пошел даже на убийство российских миротворцев. Собеседник агентства добавил, что гражданскую войну на Украине также развязала не Россия.
Источник отметил, что американские официальные лица не в первый раз "проявляют напускную неосведомленность" в юридических вопросах минских договоренностей.
"От нас требуют выполнения неких "обязательств" по этому соглашению, хотя Россия является его гарантом, а не участником", — заметил он.
По словам собеседника агентства, заявления о том, что антироссийские санкции будут действовать, пока Москва не изменит подход к ситуации в Донбассе, "приобрели ритуальный характер". Он добавил, что эти высказывания направлены исключительно на внутриамериканскую территорию из числа людей, которые до сих пор верят, что на Россию можно повлиять с помощью таких ограничений.
"Нам менять нечего, а увещевания следует адресовать Киеву, саботирующему реализацию согласованной схемы мирного урегулирования", — заметил он.
Сирийский кризис
По словам собеседника агентства, Россия открыта к сотрудничеству в этой области. "Правда, коробит тот факт, что американские военнослужащие находятся в Сирии незаконно", — добавил источник.
Он также согласился с высказыванием госсекретаря о том, что "устрашение дипломатов не подобает ответственному государству".
Источник агентства задался вопросом, не признает ли Госдепартамент "в столь завуалированной форме", что США нарушили международное и национальное право, "а также элементарные нормы межгосударственной этики", конфискую у России дипсобственность и препятствуя работе загранучреждений.