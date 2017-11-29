В МИД отреагировали на заявление Тиллерсона об "угрозе" со стороны России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве обратили внимание на выступление госсекретаря США Рекса Тиллерсона в в вашингтонском политологическом Центре имени Вудро Вильсона, которое фактически свелось к попыткам преподнести Россию в качестве "общей угрозы" для стран Запада, заявил РИА Новости анонимный источник в МИД.

При этом формально выступление было посвящено отношениям США со странами Евросоюза, пояснил он.

По словам собеседника агентства, такие заявления не удивительны, "памятуя нынешнюю "охоту на ведьм" в Вашингтоне с русофобским уклоном".

"Вспомнить хотя бы принятый там летом закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в котором Россия официально зачислена во враги США", — отметил источник. Он добавил, что "искаженную подачу истории" в этом вопросе видно невооруженным глазом.

"В частности, оказывается, Россия на "попытки прежних администраций США перезагрузить отношения ответила нападением на своих соседей – на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году". Более того, якобы наша страна "продолжает вести себя агрессивно" в своем окружении, "вмешиваясь в избирательные процессы и продвигая недемократические идеалы", — сказал он.

При этом собеседник агентства отметил, что разъяснять этот "броский" тезис Тиллерсон не стал. "Зато то, насколько успешно сами США в тот же период продвинули свои "идеалы", хорошо видно на примере некогда процветавших Ирака и Ливии", — отметил источник.

Конфликт на востоке Украины

Он напомнил, что юго-осетинский кризис 2008 года начался из-за "вопиющей военной авантюры тогдашнего тбилисского режима", который пошел даже на убийство российских миротворцев. Собеседник агентства добавил, что гражданскую войну на Украине также развязала не Россия.

"Курок – практически в прямом смысле – спустили те западные страны, которые благословили вооруженный переворот на Майдане и последовавшие ужасающие одесские расправы. Ни в Вашингтоне, ни в Западной Европе кровавые злодеяния украинских ультранационалистов откровенно нацистского и антисемитского толка почему-то брезгливости не вызвали", — сказал он.

Источник отметил, что американские официальные лица не в первый раз "проявляют напускную неосведомленность" в юридических вопросах минских договоренностей.

"От нас требуют выполнения неких "обязательств" по этому соглашению, хотя Россия является его гарантом, а не участником", — заметил он.

По словам собеседника агентства, заявления о том, что антироссийские санкции будут действовать, пока Москва не изменит подход к ситуации в Донбассе, "приобрели ритуальный характер". Он добавил, что эти высказывания направлены исключительно на внутриамериканскую территорию из числа людей, которые до сих пор верят, что на Россию можно повлиять с помощью таких ограничений.

"Нам менять нечего, а увещевания следует адресовать Киеву, саботирующему реализацию согласованной схемы мирного урегулирования", — заметил он.

Сирийский кризис



"Справедливости ради стоит отметить позитивные оценки Тиллерсоном нашего взаимодействия по установлению мира на сирийской земле", — заметил он.

По словам собеседника агентства, Россия открыта к сотрудничеству в этой области. "Правда, коробит тот факт, что американские военнослужащие находятся в Сирии незаконно", — добавил источник.

Он также согласился с высказыванием госсекретаря о том, что "устрашение дипломатов не подобает ответственному государству".

Источник агентства задался вопросом, не признает ли Госдепартамент "в столь завуалированной форме", что США нарушили международное и национальное право, "а также элементарные нормы межгосударственной этики", конфискую у России дипсобственность и препятствуя работе загранучреждений.