Мадуро намерен переизбираться на пост главы государства

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро намерен участвовать в выборах главы государства в 2018 году, сообщил вице-президент Тарек Эль-Аиссами.

"Мы увидим переизбрание нашего брата Николаса Мадуро как президента Боливарианской Республики. У оппозиции свой план, но мы им не верим", — приводит газета Últimas Noticias слова Эль-Аиссами на встрече с активистами Единой социалистической партии Венесуэлы.

Мадуро, занимавший пост вице-президента в правительстве Уго Чавеса, вступил в должность главы государства в марте 2013 года после его смерти. В апреле того же года Мадуро победил на президентских выборах, опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса.

Президентские выборы 2018 года в Венесуэле по плану должны состояться в декабре.