Адвокат Праляка раскрыла подробности случившегося в зале суда МТБЮ

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Адвокат совершившего суицид во время заседания Гаагского трибунала генерала Слободана Праляка Наташа Фаво Иванович раскрыла подробности произошедшего. Интервью с юристом опубликовано на сайте Sputnik Serbia.

По словам защитника, она не видела момент самоубийства, потому что сидела к генералу спиной. Защитник рассказала, что Праляк был "очень благодарным клиентом”, но они мало общались, а потому Фаво отказалась оценить его психическое состояние.

Адвокат добавила, что именно она известила присутствующих о попытке самоубийства. "Мне показалось, что он это сказал. Я передала судье, чтобы сразу же отреагировали. Но сейчас я действительно не могу вам подтвердить, правда ли он сказал что-то такое, или мне показалось”, — сказала юрист.

Фаво подчеркнула, что, по ее мнению, такие события не должны происходить в международном уголовном суде и за это кто-то должен понести ответственность.

Генерал Праляк скончался после оглашения приговора в международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Факт суицида подтвердил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Апелляционная палата МТБЮ днем подтвердила вынесенный Праляку в 2013 году приговор в 20 лет тюрьмы. Он обвинялся в совершении преступлений против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны во время конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд установил, что генерал и еще пятеро осужденных добивались изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединения территорий Боснии и Герцеговины к Хорватии.

Всего, по разным оценкам, за годы войны между хорватами, сербами и бошняками в Боснии и Герцеговине погибли свыше 100 тысяч человек.