В Пакистане мотоциклисты открыли стрельбу у мечети

Службы безопасности на месте, где неизвестные открыли стрельбу по людям у мечети в Исламабаде, Пакистан. 29 ноября 2017

Службы безопасности на месте, где неизвестные открыли стрельбу по людям у мечети в Исламабаде, Пакистан. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Неизвестные на мотоциклах открыли стрельбу по людям у мечети в пакистанской столице Исламабад в среду, погибли два человека, четверо получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

"Нападавшие беспорядочно выпустили 15 пуль и затем скрылись", — сообщил источник агентству.

Полиция оцепила место инцидента, проводится операция по поимке нападавших. Ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

Согласно данным издания Daily Pakistan, полиция считает, что вероятной причиной инцидента стала "личная вражда". По их данным, нападение было совершено на сотрудника разведывательного бюро Пакистана.