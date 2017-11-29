ВВС Турции уничтожили более 80 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе прошедшей в понедельник воздушной операции на севере Ирака уничтожили более 80 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил турецкий генштаб в среду.

"В результате проведенной 27 ноября воздушной операции в районе Асос на севере Ирака, по предварительным данным, уничтожено более 80 боевиков сепаратистской террористической организации (РПК), в том числе командиры. Многие террористы получили ранения, число погибших может возрасти", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

Отмечается, что в ходе операции были также уничтожены принадлежащие РПК склады с вооружением, укрытия и военная техника.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.