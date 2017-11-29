Эксперт объяснил цель ракетного пуска КНДР

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Запуск КНДР очередной ракеты не несет угрозы для США и Японии, а лишь призван продемонстрировать намерение Пхеньяна продолжить разработки ракет, способных нести ядерное оружие, считает замглавы департамента анализа страновых рисков в азиатско-тихоокеанском регионе международной экспертной компании IHS Markit Элисон Эванс.

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.

"Вчерашние испытания состоялись после относительно тихого периода в реализации северокорейских ракетной и ядерной программ. Последний тест был проведен 14 сентября 2017 года, когда КНДР запустила ракету средней дальности "Хвасон-12". Однако паузы в запусках ракет характерны для Северной Кореи в четвертом квартале каждого года, когда военные мобилизуются для помощи в сборе урожая", — говорится в комментарии Эванс, подготовленном для РИА Новости.

Эксперт отмечает, ранее IHS Markit прогнозировало запуск очередной ракеты КНДР на конец 2018 года, и запуск должен был совпасть с праздниками в США – Днем благодарения или Рождеством.

"Для демонстрации достигнутого в ракетной программе прогресса КНДР могла бы в третий раз запустить "Хвасон-14"… Однако решение Северной Кореи запустить новую ракету по траектории, не угрожающей японским и американским военным объектам, говорят о двух факторах при принятии решения (о новых испытаниях): приверженности дальнейшей разработке ракет, способных нести ядерные боезаряды, а также выборе способов испытаний и провокационных действий, которые приводят к меньшему риску для самой КНДР", — отмечает Эванс.