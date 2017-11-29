Партия Саакашвили начнет сбор подписей за высказывание недоверия Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады в Киеве. 19 ноября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады в Киеве. 19 ноября 2017

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил" начнет сбор подписей за недоверие президенту Украины Петру Порошенко, заявила член политсовета движения Ольга Галабала на пресс-конференции в среду.

Партия Саакашвили ранее заявила, что на 3 декабря запланирован марш, требованиями которого будут принятие закона "Об импичменте", а также высказывание недоверия президенту Украины.

"После марша о народном импичменте… мы начнем сбор голосов за высказывание недоверия Порошенко", — заявила Галабала.

По ее словам, сформированы 150 штабов в 150 городах страны, которые начали подготовку к маршу и приступили к сбору подписей за недоверие президенту Украины.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".