Грызлов назвал захват территорий в "серой зоне" в Донбассе ВСУ недопустимым

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Захват подразделениями ВС Украины территорий в нейтральной зоне на линии соприкосновения с силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР недопустим и полностью противоречит соглашению о прекращении огня, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Основной темой встречи контактной группы остаются меры обеспечения безопасности и соблюдение режима прекращения огня, приверженность которому официально подтверждают стороны конфликта", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в Минске.

"Российская делегация жестко указала на недопустимость проведенных ВСУ захватов территорий и выдвижения на новые позиции в "серой зоне" на линии соприкосновения, что полностью противоречит соглашению о прекращении огня", — подчеркнул он.

Ранее командование самопровозглашенной ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали Минские соглашения.