Тиллерсон: у США есть "большой список дополнительных санкций" против КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. У США есть "большой список дополнительных санкций", которые они могут ввести против КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"У нас есть большой список возможных дополнительных санкций, некоторые из которых включают финансовые институты. Министерство финансов объявит о них, когда оно готово будет ввести их", — заявил Тиллерсон перед встречей с принцем Бахрейна шейхом Насером бен Хамад Аль Халифой.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР уже в среду в ответ на последнее ракетное испытание Пхеньяна.

В ночь на среду КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.