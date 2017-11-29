В ВМС Аргентины рассказали о зоне поисков пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Район поиска пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан" сократилась до зоны с радиусом 40 километров, сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

"Мы уточнили площадь поиска, которая сосредоточена вокруг наиболее вероятного местоположения подводной лодки, которая сократилась до зоны радиусом 40 километров. Эта зона по площади в 20 раз больше, чем площадь Буэнос-Айреса", — заявил Бальби.

Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве в районе, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".