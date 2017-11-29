МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что обмен удерживаемых лиц между Киевом с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой пройдет до новогодних и рождественских праздников, заявил представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Продолжится работа по согласованию в кратчайшие сроки процедуры и даты обмена. Мы исходим из стремления произвести этот обмен до новогодних и рождественских праздников. Это важное решение, которое является одним из ключевых этапов последовательного решения конфликта в соответствии с Минскими соглашениями", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в Минске.