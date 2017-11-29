БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк умер после подтверждения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Апелляционная палата МТБЮ днем подтвердила вынесенный Праляку в 2013 году приговор в 20 лет тюрьмы. После этого генерал попытался покончить с собой, спасти его не удалось.

"Праляк лишил себя жизни", — цитирует агентство Танюг Пленковича, который также выразил соболезнования семье генерала.

Суд также подтвердил приговор экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу, который осужден на 25 лет тюремного заключения, и министру обороны Бруно Стоичу — на 20 лет.

Из-за приговора МТБЮ президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб. Ранее она выступила в поддержку подсудимых и назвала их "защитниками Хорватии от агрессии".

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что после самоубийства Праляка прямо в зале суда МТБЮ больше не имеет морального права выносить приговоры. "Дело к этому шло в любом случае, если принять во внимание, что люди (а их имена известны), отдавшие в 1999 году преступный приказ о натовских бомбардировках Югославии, которые унесли жизни более 1 700 гражданских лиц, в том числе почти 400 детей, остались безнаказанными. Не должно быть выборочного правосудия", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.



Всего, по разным оценкам, за годы войны между хорватами, сербами и бошняками в Боснии и Герцеговине погибли свыше 100 тысяч человек.

В 2013 году суд первой инстанции МТБЮ признал виновными в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны во время конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах шесть человек, в том числе Стоича, Прлича и Праляка. Суд пришел к выоводу, что они добивались изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединения территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями. Также силы боснийских хорватов разрушили памятник ЮНЕСКО — старый мост через реку Неретву в городе Мостаре, столице непризнанного государства Херцег-Босна.