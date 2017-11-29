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Премьер Хорватии подтвердил смерть генерала Праляка

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18:4829.11.2017
(обновлено: 19:48 29.11.2017)
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© AFP 2017 / Robin van Lonkhuijsen, Pool Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017
© AFP 2017 / Robin van Lonkhuijsen, Pool

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк умер после подтверждения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017
© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen,Pool Photo
В зале суда МТБЮ после попытки самоубийства Праляка проводят экспертизу

Апелляционная палата МТБЮ днем подтвердила вынесенный Праляку в 2013 году приговор в 20 лет тюрьмы. После этого генерал попытался покончить с собой, спасти его не удалось.

"Праляк лишил себя жизни", — цитирует агентство Танюг Пленковича, который также выразил соболезнования семье генерала.

Суд также подтвердил приговор экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу, который осужден на 25 лет тюремного заключения, и министру обороны Бруно Стоичу — на 20 лет. 

Из-за приговора МТБЮ президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб. Ранее она выступила в поддержку подсудимых и назвала их "защитниками Хорватии от агрессии".

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что после самоубийства Праляка прямо в зале суда МТБЮ больше не имеет морального права выносить приговоры.

"Дело к этому шло в любом случае, если принять во внимание, что люди (а их имена известны), отдавшие в 1999 году преступный приказ о натовских бомбардировках Югославии, которые унесли жизни более 1 700 гражданских лиц, в том числе почти 400 детей, остались безнаказанными. Не должно быть выборочного правосудия", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Комитет в защиту Младича назвал приговор МТБЮ политикой двойных стандартов
В 2013 году суд первой инстанции МТБЮ признал виновными в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны во время конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах шесть человек, в том числе Стоича, Прлича и Праляка. Суд пришел к выоводу, что они добивались изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединения территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями. Также силы боснийских хорватов разрушили памятник ЮНЕСКО — старый мост через реку Неретву в городе Мостаре, столице непризнанного государства Херцег-Босна.

Всего, по разным оценкам, за годы войны между хорватами, сербами и бошняками в Боснии и Герцеговине погибли свыше 100 тысяч человек.
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В мире
Комментарии
15 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Пашкин
Судей Гаагского суда следует привлечь к убийству заключённых этого "трибунала" (включая Милошевича) вплоть до пожизненного заключения!!!
19:09
29.11.2017
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Валерий Русин
Напоминают времена инквизиции. Это цивилизованный Европейский суд.
19:10
29.11.2017
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