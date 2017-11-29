Посол США в Киеве заявила, что мост в Крым мешает Украине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мост через Керченский пролив, который строит Россия, мешает Украине, заявила посол США в Киеве Мари Йованович. Об этом сообщает "Обозреватель".
Йованович отметила, что Украина должна иметь свободный доступ к своим портам. "Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам", — добавила посол.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции в отношении Москвы, чтобы остановить строительство моста. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, в свою очередь, заявил, что с тем же успехом Киев может попробовать остановить солнце, потому что оно восходит со стороны России.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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