Посольство проверяет сообщения о россиянах, отправленных в тюрьму Багдада

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посольство РФ в Ираке проверяет информацию о 25 женщинах и 79 детях из России, которые якобы были переведены из лагеря в Мосуле в женскую тюрьму Багдада, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Дмитрий Петин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды. По его словам, уже известны их имена.

"Мы сейчас проверяем эти данные, пока у нас нет точной информации", — сказал Петин.