На Украине заявили об обстрелах со стороны ополченцев в Донбассе

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ситуация в Донбассе остается непростой, поскольку ополченцы прибегают к провокационным обстрелам для дискредитации украинских военных.

По данным пресс-службы Минобороны Украины, в среду в Киеве состоялась встреча Полторака с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.

"Министр обороны проинформировал иностранную делегацию о ситуации на востоке Украины, отметив, что она является непростой, так как враг прибегает к провокационным действиям и обстрелам, направленным на дискредитацию военнослужащих вооруженных сил Украины", — сообщается по итогам встречи на сайте Минобороны.

Полторак поблагодарил правительство и народ Канады за помощь и поддержку. "Благодарю за помощь, оказываемую нам с 2014 года… Это и предоставление военной одежды, и финансовая, техническая, политическая помощь на мировой арене, а также сотрудничество в рамках реализации тренировочной миссии UNIFIER при участии инструкторов Канады", — отметил украинский министр.