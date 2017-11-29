Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Травневое из-за проблем с разминированием

ВЕНА, 29 ноя — РИА Новости. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ готов въехать в поселок Травневое, но препятствует не проведенное украинскими силовиками на месте разминирование, сообщила миссия в среду.

В среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что Киев сорвал инспекцию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), ООН и СММ ОБСЕ в захваченные силовиками поселки в Донбассе. В свою очередь Киев обвинил ополченцев в срыве визита представителей миссий ОБСЕ и ООН.

"Патруль СММ был сегодня на юге Травневого. Готовы въехать в деревню. Все готово, но не проведено разминирование, саперы вооруженных сил Украины говорят, что у них нет приказа на разминирование", — отмечается в сообщении миссии в микроблоге в Twitter.

Ранее командование самопровозглашенной ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали Минские соглашения.