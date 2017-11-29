Порошенко подписал закон, объявляющий католическое Рождество выходным днем

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, сообщается на сайте парламента страны в среду.

В статусе данного закона на сайте парламента указано, что документ 29 ноября "возвращен с подписью от президента".

Верховная рада приняла этот закон 16 ноября, депутаты также отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.