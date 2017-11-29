Киев призвал страны Причерноморья объединиться против России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал страны-участницы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества сплотиться против России. Соответствующее заявление он сделал во время открытия 50-го заседания Генассамблеи ПАЧЭС в Киеве, куда российскую делегацию не пригласили. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Когда одна из стран-членов ПАЧЭС проводит агрессивную политику, вводит оккупационные войска на территорию Грузии, Молдавии, Украины — это подрывает сам фундамент, и я подчеркиваю еще раз, саму философию деятельности нашей организации. И мы все совместно должны дать адекватный ответ на подобные действия страны-агрессора", — заявил председатель украинского парламента.

Он добавил, что "ведущие государства мира" ввели санкции против России и выразил им благодарность. Парубий подчеркнул, что ограничительные меры в отношении Москвы "должны продолжаться и усиливаться" до тех пор, пока самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также Крым не вернутся в состав Украины.

"Цена для России за грубое нарушение международного права и военную агрессию против других государств должна постоянно расти", — утверждает парламентарий. Для этого странам ПАЧЭС, по словам Парубия, нужно объединиться и заставить "тех, кто презирает уставные принципы организации, уважать ключевые принципы мирного сосуществования и добрососедства".

Украина председательствует в организации со второй половины 2017 года. Ранее сенатор Людмила Бокова сообщила, что Киев не пригласил Россию на заседание Генассамблеи ПАЧЭС. По ее словам, это "беспрецедентный случай".

В ПАЧЭС входят представители парламентов 12 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.