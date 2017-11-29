Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против КНДР.

"Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные масштабные санкции против КНДР будут введены уже сегодня. Эта ситуация будет под контролем!" — написал Трамп в Twitter.

В чем заключаются новые санкции, он не уточнил.

В Белом доме отметили, что американский президент "подчеркнул решимость Соединенных Штатов защитить себя и наших союзников от растущей угрозы со стороны Северной Кореи", а также призвал Си Цзиньпина использовать все имеющиеся рычаги, чтобы убедить Пхеньян "прекратить свои провокации и вернуться на путь денуклеаризации".

В ночь на среду КНДР впервые с сентября провела ракетные испытания, запустив межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Высота полета составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

По утверждению Пхеньяна, эта ракета может поразить цели на всей территории США.

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