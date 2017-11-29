СМИ: в Иране просят ведущую не быть "слишком сексуальной" на жеребьевке ЧМ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Иранские поклонники футбола попросили телеведущую Марию Командную не одеваться слишком сексуально для жеребьевки финальной части Чемпионата мира по футбоу-2018. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Дело в том, что иранский государственный канал IRIB по закону должен будет прервать трансляцию, если в кадре появится недостаточно одетая женщина. "А Мария известна своими экстравагантными выходами", — пишет Bild.

Теперь тысячи иранцев обращаются к ней с призывами. "Пожалуйста, помоги нам и выбирай свой наряд так, чтобы мы могли посмотреть всю церемонию", — написал один из болельщиков в комментариях к ее посту в Instagram.

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya) Ноя 27 2017 в 8:17 PST

Мария в ответ пообещала одеться "прилично".

Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. Вместе с командной ее проведет бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.