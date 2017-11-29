МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Иранские поклонники футбола попросили телеведущую Марию Командную не одеваться слишком сексуально для жеребьевки финальной части Чемпионата мира по футбоу-2018. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Теперь тысячи иранцев обращаются к ней с призывами. "Пожалуйста, помоги нам и выбирай свой наряд так, чтобы мы могли посмотреть всю церемонию", — написал один из болельщиков в комментариях к ее посту в Instagram.
Мария в ответ пообещала одеться "прилично".
Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. Вместе с командной ее проведет бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.