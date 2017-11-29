Изменения в руководстве не влияют на отношение к "Минску-2", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Кадровые изменения в руководстве самопровозглашенной Луганской народной республики не повлияют на приверженность минским соглашениям, заявил в среду исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

"В отличие от Украины ЛНР никогда не имитировала выполнение взятых на себя обязательств, так как мы убеждены, что это единственный шанс на мирное урегулирование конфликта. Именно поэтому кадровые изменения в руководстве республики не повлияют на нашу приверженность минским соглашениям", — цитирует Дейнего Луганский информационный центр.